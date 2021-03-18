Азиз Алиев вновь возглавил Российско-Кыргызский Фонд развития

Азиз Алиев назначен на должность председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов в соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики". Об этом VB.KG сообщили в правительстве.

Другим распоряжением главы правительства от занимаемой должности председателя правления освобожден Нурлан Мамытов.

Напомним, Нурлан Мамытов был назначен главой Кыргызско-российского фонда развития в октябре прошлого года, после того как Азиз Алиев ушел с должности по собственному желанию.