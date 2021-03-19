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Пашинян назначил внеочередные выборы в парламент Армении

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Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, сообщил премьер страны Никол Пашинян.

"Завершилась моя встреча с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это досрочные парламентские выборы", - рассказал он.

Он добавил, что также пообщался с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

В соответствии с конституцией, для проведения парламентских выборов сначала нужно отменить военное положение. Помимо этого, голосование может состояться только после роспуска парламента. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а законодательный орган не выбрал нового кандидата на этот пост за двухнедельный срок. В этом случае нужно, чтобы политические силы договорились, что не будут выдвигать представителей на пост главы правительства после ухода премьера.

Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял Пашиняна, за что его отправили в отставку, следом за ним глава правительства потребовал покинуть свой пост и от начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал уйти в отставку самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398580
Теги:
выборы, парламент, Армения
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