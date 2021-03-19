"В Белом доме засел псих". Британцы о новом президенте США и его словах

Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, цитирует РИА Новости.

"В Белом доме засел псих…", - выразил мнение Deeez.

"Слабоумный Джо (Байден – Прим. ред.) идет! Осторожнее с ходунками!", - написал MYak.

"Разжигатель войн Байден решил начать с России", - считает psvensson75.

"Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - поддержал предыдущего комментатора CarCarr.

"Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", - полагает ViveLeTrump.

"Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - резюмировал Triumphantape.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

Президент России, в свою очередь, прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.