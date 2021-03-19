Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

"Золотой" проект "Джеруй". Новая веха в инвестициях Кыргызстана?

287  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в Кыргызстане после долгого ожидания был запущен важный инвестиционный проект. Причем в торжественной церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Таласской области КР приняли участие президент КР Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин.

В мероприятии участвовал президент и президент "Группы Альянс" Муса Бажаев, а также президент–председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Последний, а также президент РФ участвовали в режиме видеоконференции.

Стоит напомнить, что правом на разработку месторождения Джеруй, которое является в Кыргызстане вторым по запасам золота.

Садыр Жапаров в рамках церемонии запуска заверил своего российского коллегу, что Кыргызстан и впредь будет поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности.

В том, что проект "Джеруй" положительно повлияет на инвестиционный климат Кыргызстана и принесет огромную пользу экономике страны, уверены и отечественные эксперты.

Как отметил в беседе с VB.KG исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков, этот проект для Кыргызстана показательный. Если он будет успешным, то станет началом для дальнейших инвестпроектов не только в горнодобывающей отрасли, но и в энергетике, сельском хозяйстве и во многих других отраслях.

- И речь идет не только про российских инвесторов. Так как бизнес всегда мониторит то, как чувствует в том или ином государстве другие иностранные компании. Особенно в стратегических для страны областях. Поэтому, очень важно, чтобы для проекта были созданы благоприятные условия, была обеспечена бесперебойная деятельность, защита инвестиций и прав, - пояснил Сыдыков.

Положительно скажется запуск предприятия и на доходах в бюджет кыргызстана.

- Более 900 млн сомов в год выплачивается предприятием "Группы Альянс" уже сейчас. Из них, в том числе, в местные бюджеты и Фонд развития Таласской области. Подготавливаются социальные проекты и кадры из региона, заводятся новые технологии. Это важно. Ведь три главных составляющих экономики: кадры, капитал и новые технологии. А иностранные инвесторы КР дают все эти компоненты. К тому же, в этот проект уже вложено более 400 млн долларов и планируется вкладываться еще. В общей сложности - более 600 млн долларов. Ежегодные поступления будут до 70 млн долларов в год, когда предприятие выйдет на полную проектную мощность. Это существенные поступления для кыргызстанкого бюджета. Они, по сути, сопоставимы с "Кумтором". Тем более, это второе по величине месторождение в Кыргызстане. Ведь пандемия значительно усилила дефицит бюджета КР, - подчеркнул Сыдыков.

Сейчас республике необходимо вводить новые производства в эксплуатацию, запускать новые инвестпроекты. Чем больше предприятий, новых компаний, налогоплатильщиков, тем выше поступление налогов в казну. Особенно таких крупных, как "Джеруй", уверен глава МДС.

По подсчетам Международного делового совета, каждое рабочее место в горнодобывающей отрасли создает около трех-пяти новых рабочих мест.

- Это поставки нефтепродуктов, поставки продуктов питания, оборудования и т.д. Что также плюс для экономики страны.

Коснулся Сыдыков и момента открытия рудника сразу двумя президентами стран – РФ и КР, что не происходило очень давно.

Это большой сигнал, что российские инвесторы предают большое значение инвестированию в Кыргызстан, планирую дальнейшие инвестпроекты в нашей стране. Причем все это поддерживается на самом высоком уровне. Подобный сигнал о важности и всесторонней поддержке подобного проекта исходит и от нашей кыргызской стороны, - сказал Сыдыков.

Конечно, сделать предстоит еще много, но мы надеемся, что нам удастся улучшить инвестиционный климат, привлечь новые проекты и поддержать существующее.

- Ведь лучшая реклама – поддержка существующих инвесторов, - добавил Аскар Сыдыков.

Придерживается подобной позиции и глава ЦК ГМПК, эксперт в горнодобывающей области Эльдар Таджибаев. Он также подчеркнул, что запуск столь крупного инвестиционного проекта - положительный сигнал для инвесторов, а также показатель улучшения инвестиционной привлекательности и привлечения нового иностранного бизнеса к нам в страну, и в целом, развитие горнорудной отрасли.

- Плюс золото – дополнительная нагрузка для аффинажного завода, дополнительные заказы для подрядных организаций: взрывных, геологоразведовательных и т.д. Ведь предприятие "Группы Альянс" будет привлекать подрядные организации для обслуживания. А это пополнение бюджета, налоги в республиканский бюджет, местные бюджеты, отчисления в социальный фонд. Также заявляется, что около 1000 человек из числа местного населения будет непосредственно трудиться на предприятии. А в горнорудной отрасли есть такое понятие, как мультипликативный эффект. То есть, одно рабочее место создает еще несколько дополнительных, обслуживающих данное производство. Многие виды оборудования и технических средств производятся у нас в Кыргызстане, и сотрудничество с инвестором в лице "Группы Альянса" и месторождением "Джеруй" обеспечит работой и эти заводы. Таких моментов очень много, - пояснил VB.KG Таджибаев.

Выгодно, по словам эксперта, полноценной функционирование Таласского золоторудного предприятия и для местного населения.

- Например, Фонда благосостояния Таласской области "Бакубат Талас", в которые ежегодно выделяется 2 млн долларов. Если эти деньги использовать правильно и направлять ни на потребление, а на развитие и вкладывать в создание новых производственных объектов в других отраслях, то этот доход можно увеличить в разы. То есть, положительных и важных моментов от запуска и качественного функционирования для Кыргызстана рудника Джеруй много, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Отметим, мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составляет 1.3 млн тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на ЗИФ, с последующим аффинажем на территории КР. Преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Нацбанк.

По предварительным оценкам, с запуском месторождения Джеруй бюджет Кыргызстана ежегодно будет получать до 4 млрд сомов налоговых и прочих отчислений ежегодно. Таласской области будет поступать порядка 300 млн.

Еще до запуска месторождения, предприятие "Группы Альянс" отчислила почти 1.5 млрд сомов в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов и неналоговых платежей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398588
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, Таласская область, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Аскар Сыдыков, месторождение, Джеруй, МДС, Эльдар Таджибаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  