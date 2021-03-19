"Золотой" проект "Джеруй". Новая веха в инвестициях Кыргызстана?

Накануне в Кыргызстане после долгого ожидания был запущен важный инвестиционный проект. Причем в торжественной церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Таласской области КР приняли участие президент КР Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин.

В мероприятии участвовал президент и президент "Группы Альянс" Муса Бажаев, а также президент–председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Последний, а также президент РФ участвовали в режиме видеоконференции.

Стоит напомнить, что правом на разработку месторождения Джеруй, которое является в Кыргызстане вторым по запасам золота.

Садыр Жапаров в рамках церемонии запуска заверил своего российского коллегу, что Кыргызстан и впредь будет поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности.

В том, что проект "Джеруй" положительно повлияет на инвестиционный климат Кыргызстана и принесет огромную пользу экономике страны, уверены и отечественные эксперты.

Как отметил в беседе с VB.KG исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков, этот проект для Кыргызстана показательный. Если он будет успешным, то станет началом для дальнейших инвестпроектов не только в горнодобывающей отрасли, но и в энергетике, сельском хозяйстве и во многих других отраслях.

- И речь идет не только про российских инвесторов. Так как бизнес всегда мониторит то, как чувствует в том или ином государстве другие иностранные компании. Особенно в стратегических для страны областях. Поэтому, очень важно, чтобы для проекта были созданы благоприятные условия, была обеспечена бесперебойная деятельность, защита инвестиций и прав, - пояснил Сыдыков.

Положительно скажется запуск предприятия и на доходах в бюджет кыргызстана.

- Более 900 млн сомов в год выплачивается предприятием "Группы Альянс" уже сейчас. Из них, в том числе, в местные бюджеты и Фонд развития Таласской области. Подготавливаются социальные проекты и кадры из региона, заводятся новые технологии. Это важно. Ведь три главных составляющих экономики: кадры, капитал и новые технологии. А иностранные инвесторы КР дают все эти компоненты. К тому же, в этот проект уже вложено более 400 млн долларов и планируется вкладываться еще. В общей сложности - более 600 млн долларов. Ежегодные поступления будут до 70 млн долларов в год, когда предприятие выйдет на полную проектную мощность. Это существенные поступления для кыргызстанкого бюджета. Они, по сути, сопоставимы с "Кумтором". Тем более, это второе по величине месторождение в Кыргызстане. Ведь пандемия значительно усилила дефицит бюджета КР, - подчеркнул Сыдыков.

Сейчас республике необходимо вводить новые производства в эксплуатацию, запускать новые инвестпроекты. Чем больше предприятий, новых компаний, налогоплатильщиков, тем выше поступление налогов в казну. Особенно таких крупных, как "Джеруй", уверен глава МДС.

По подсчетам Международного делового совета, каждое рабочее место в горнодобывающей отрасли создает около трех-пяти новых рабочих мест.

- Это поставки нефтепродуктов, поставки продуктов питания, оборудования и т.д. Что также плюс для экономики страны.

Коснулся Сыдыков и момента открытия рудника сразу двумя президентами стран – РФ и КР, что не происходило очень давно.

Это большой сигнал, что российские инвесторы предают большое значение инвестированию в Кыргызстан, планирую дальнейшие инвестпроекты в нашей стране. Причем все это поддерживается на самом высоком уровне. Подобный сигнал о важности и всесторонней поддержке подобного проекта исходит и от нашей кыргызской стороны, - сказал Сыдыков.

Конечно, сделать предстоит еще много, но мы надеемся, что нам удастся улучшить инвестиционный климат, привлечь новые проекты и поддержать существующее.

- Ведь лучшая реклама – поддержка существующих инвесторов, - добавил Аскар Сыдыков.

Придерживается подобной позиции и глава ЦК ГМПК, эксперт в горнодобывающей области Эльдар Таджибаев. Он также подчеркнул, что запуск столь крупного инвестиционного проекта - положительный сигнал для инвесторов, а также показатель улучшения инвестиционной привлекательности и привлечения нового иностранного бизнеса к нам в страну, и в целом, развитие горнорудной отрасли.

- Плюс золото – дополнительная нагрузка для аффинажного завода, дополнительные заказы для подрядных организаций: взрывных, геологоразведовательных и т.д. Ведь предприятие "Группы Альянс" будет привлекать подрядные организации для обслуживания. А это пополнение бюджета, налоги в республиканский бюджет, местные бюджеты, отчисления в социальный фонд. Также заявляется, что около 1000 человек из числа местного населения будет непосредственно трудиться на предприятии. А в горнорудной отрасли есть такое понятие, как мультипликативный эффект. То есть, одно рабочее место создает еще несколько дополнительных, обслуживающих данное производство. Многие виды оборудования и технических средств производятся у нас в Кыргызстане, и сотрудничество с инвестором в лице "Группы Альянса" и месторождением "Джеруй" обеспечит работой и эти заводы. Таких моментов очень много, - пояснил VB.KG Таджибаев.

Выгодно, по словам эксперта, полноценной функционирование Таласского золоторудного предприятия и для местного населения.

- Например, Фонда благосостояния Таласской области "Бакубат Талас", в которые ежегодно выделяется 2 млн долларов. Если эти деньги использовать правильно и направлять ни на потребление, а на развитие и вкладывать в создание новых производственных объектов в других отраслях, то этот доход можно увеличить в разы. То есть, положительных и важных моментов от запуска и качественного функционирования для Кыргызстана рудника Джеруй много, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Отметим, мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составляет 1.3 млн тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на ЗИФ, с последующим аффинажем на территории КР. Преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Нацбанк.

По предварительным оценкам, с запуском месторождения Джеруй бюджет Кыргызстана ежегодно будет получать до 4 млрд сомов налоговых и прочих отчислений ежегодно. Таласской области будет поступать порядка 300 млн.

Еще до запуска месторождения, предприятие "Группы Альянс" отчислила почти 1.5 млрд сомов в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов и неналоговых платежей.