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В Бишкеке за взятку задержаны налоговики

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке по подозрению в организации устойчивой схемы по занижению налоговых отчислений задержаны заместитель начальника управления налоговой службы по Свердловскому району и инспектор налоговой службы по Ленинскому району . Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

18 марта 2021 года в рамках досудебного производства, по факту получения денежных средств в размере 240 тысяч сом в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов были задержаны заместитель начальника УГНС по Свердловскому району г.Бишкек "К.У.К" и инспектор УГНС по Ленинскому району г.Бишкек "У.А.А.".

Установлено, что указанные должностные лица в сговоре с отдельными частными предпринимателями на протяжении длительного времени, с использованием фиктивных документов, занижали налоговые отчисления по ввозимым товарам народного потребления в Кыргызскую Республику.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов незаконной деятельности в органах ГНС и определению суммы нанесенного государству ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/398589
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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