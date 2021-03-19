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За нарушение правил ЕАЭС задержаны автомашины на абхазских номерах

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- Екатерина Улитина
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В рамках реализации Плана мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза и эксплуатирования на таможенной территории ЕАЭС в КР автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем был проведен ряд мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений таможенного законодательства ЕАЭС в отношении транспортных средств с регистрационными номерами Республики Абхазия.

Так, с 16 марта 2021 года совместно с сотрудниками ГУОБДД Министерства внутренних дел КР, были остановлены транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан КР.

В связи с не соблюдением условий, пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами, предусмотренные ст. 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС, автотранспортные средства с регистрационными

номерными знаками Абхазии, были доставлены в зону таможенного контроля, расположенную на территории Государственного предприятия "Таможенная инфраструктура". Всего было задержано 10 автомашин.

Данные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС , собранные материалы переданы по подследственности.

Стоит отметить, что в отношении транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии будут проводится ряд мероприятий на всей территории КР.


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URL: https://www.vb.kg/398590
Теги:
ГТС, ЕАЭС, Кыргызстан, автомобили
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