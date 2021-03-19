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Марипов: Кыргызстан намерен идти по пути развития "зелёной экономики"

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- Екатерина Улитина
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Кыргызская Республика намерена идти по пути развития "зелёной" экономики, постепенно отказываясь от традиционных источников энергии, товаров и услуг, наносящих вред окружающей среде и повышающих риски для здоровья и жизни людей. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с послом Великобритании в Кыргызской Республике Чарльзом Гарреттом и полномочным представителем программы развития ООН Луиз Чемберлен.

Было отмечено, что в рамках реализации Парижского соглашения при поддержке международных партнеров на национальном уровне проводится работа по борьбе с изменением климата, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов.

В свою очередь Чарльз Гарретт проинформировал о проведении 26-ой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года в городе Глазго (Шотландия).

"Кыргызская Республика имеет большие возможности обратить на себя внимание международных климатических организаций в целях привлечения финансовых средств для реализации проектов, направленных на улучшение климатической обстановки в республике",- подчеркнул посол.

Постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен также добавила, что ПРООН оказывает странам по всему миру поддержку в разработке стратегии долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также проинформировала что конференция станет эффективной площадкой для заявления своих планов по обеспечению климатической безопасности на международном уровне.

В завершение глава правительства выразил признательность за тесное сотрудничество по данному вопросу и проинформировал о готовности участия кыргызской делегации в предстоящей конференции.

Ознакомиться с материалом можно на сайте Правительства Кыргызской Республики


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URL: https://www.vb.kg/398591
Теги:
экология, Кыргызстан, экономика
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