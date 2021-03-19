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В Узгенском районе неизвестные открыли стрельбу по машине. Погибли двое

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- Оксана Гут
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В Узгенском районе неизвестные расстреляли машину, погибли двое. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Органами внутренних дел разыскиваются лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления на территории Узгенского района.

В ночь на 19 марта примерно в 03:35 часов в дежурную часть РОВД Узгенского района поступило сообщение об инциденте с огнестрельным оружием. Из Узгенской территориальной больницы поступила информация, что двое мужчин скончались в медицинском учреждении от полученных огнестрельных ранений.

По данному делу начато досудебное расследование по ст. 130 ч.2, п.9 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, осуществляются следственные действия.

По полученным данным, в ночь с 18 на 19 марта в 03:15 часов неизвестные лица применили огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое граждан 31-летний М.Ш., 21-летний К.С. и 31-летний А.А., находившиеся в салоне автомобиля Honda Inspire, получили огнестрельное ранение.

"Неизвестные подошли к автомашине и открыли стрельбу, после чего скрылись с места преступления. Для двоих мужчин полученные раны оказались несовместимыми с жизнью, они скончались по дороге в больницу. Выжил только третий пострадавший", - информируют в ведомстве.

В настоящее время в целях раскрытия преступления создана оперативно-розыскная группа в составе опытных сотрудников УВД Ошской области и УВД Узгенского района. Назначены необходимые соответствующие экспертизы. Принимаются все меры по установлению и задержанию преступников.


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URL: https://www.vb.kg/398593
Теги:
оружие, Ошская область, погибшие, розыск, Узгенский район, Кыргызстан, пистолет, УВД
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