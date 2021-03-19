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USAID передал 1,5 миллиона детских книг для школ Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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Агентство США по международному развитию (USAID) презентовало результаты и достижения проекта "Время читать", реализованного совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры, информации и спорта КР. За пять лет работы, проект помог внедрить инновационные методы обучения чтению в начальных классах по всей стране. Кроме этого, в рамках проекта USAID предоставил более 1,5 млн детских книг школам и библиотекам Кыргызстана.

Проект USAID "Время читать" передал книги в 900 школ по всей стране, чтобы у детей был доступ к разнообразному, интересному и обучающему материалу для чтения. Они были разработаны для детей младших классов при участии местных авторов и художников.

"Это действительно повод для радости - ведь эти книги для детей Кыргызстана сделаны в Кыргызстане", - отметила исполняющий обязанности директора миссии USAID Алдер Бартлет.

Еще одной целью проекта было улучшение навыков чтения у учащихся 1-4 классов путем обучения учителей новым методикам обучения чтению как в школах.

"Мы обучили более 9000 учителей и сотрудников школ передовому опыту обучения чтению в младших классах. У учителей теперь есть необходимые инструменты для того, чтобы помочь более 200 тысячам учащимся страны улучшить свои навыки чтения", - отметила Алдер Барлетт.

При поддержке Проекта "Время читать" учителя научились использовать более интерактивные методы обучения чтению, применяя в своей работе рассказы, игры и ручные поделки. Учителям были предоставлены соответствующие руководства, постеры и другие вспомогательные материалы для поддержки их работы. По окончании тренингов учителя получили сертификаты государственного образца о повышении квалификации в обучении чтению от Министерства образования и науки КР.

"Проект создал в 900 школьных библиотеках базу классифицированной литературы из 217 наименований и заложил институциональные основы для повышения качества преподавания чтению в начальных классах", - отметила Айнура Кусеинова, Главный специалист МОН.

Проект USAID "Время читать" реализовывался в период с 2016 по 2021 гг. USAID планирует продолжить свое сотрудничество с Министерством образования и науки КР в секторе начального образования. Новая инициатива USAID "Окуу керемет" направлена на развитие навыков только чтения, но и математики у учащихся начальных классов. "Окуу керемет" охватывает почти все государственные школы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/398598
Теги:
Министерство образования, ЮСАИД, образование, США, школа, Кыргызстан
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