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Страны СНГ активизируют сотрудничество в энергетической сфере

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- Евгений Денисенко
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Перспективы сотрудничества по различным отраслям экономики рассмотрены на состоявшемся в Москве очередном заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В заседании приняли участие представители органов отраслевого сотрудничества Содружества, министерств и ведомств, научного сообщества, от Кыргызстана - полномочный представитель республики в этой комиссии Айгуль Рыскулова.

Одной из главных тем стала реализация Концепции сотрудничества в сфере энергетики, плана первоочередных мероприятий в этой отрасли. Отмечалось, что странами-партнерами проводится модернизация генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, повышается эффективность их использования, реализуются совместные инвестиционные проекты и проекты по совместному строительству, реконструкции энергетических объектов, по развитию межгосударственных транспортных энергетических сетей. Также осуществляются меры по повышению энергоэффективности и снижению энергопотребления, по использованию возобновляемых источников энергии, осуществляется переориентация энергетики на инновационное направление. Значительное внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса.

На заседании определены дальнейшие направления такого сотрудничества. Кыргызстан участвует в нем как на двустороннем уровне с некоторыми странами, так и в формате международных организаций – ЕАЭС, СНГ, ШОС. Так, о развитии отношений в электроэнергетике и в газовой сфере шла речь в ходе состоявшейся в конце февраля в Москве встрече министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра энергетики и промышленности КР Кубанычбека Турдубаева. Кыргызстан принял активное участие в разработке дорожной карты мероприятий по созданию в Евразийском экономическом карте общего электроэнергетического рынка, который должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года.

Как отмечал недавно глава Минэнерго России Александр Новак, что сотрудничество стран СНГ в сфере энергетики имеет многолетнюю историю и продолжает успешно развиваться: "На фоне происходящих интеграционных процессов на Евразийском пространстве Электроэнергетический Совет СНГ продолжает играть важную роль в рамках объединения энергосистем государств Содружества. Ведется активное взаимодействие с нашими партнерами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза. Продолжается работа и по формированию общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС и согласования соответствующих международных договоров".

На заседании Комиссии также была заслушана информация о деятельности органов государственной власти, уполномоченных на осуществление функций в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации в условиях пандемии COVID-19, обсуждена дорожная карта по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, заслушан отчет о деятельности базовой организации государств СНГ по сотрудничеству в области библиотечного дела - Российской государственной библиотеки, рассмотрен ряд других вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/398600
Теги:
СНГ, энергетика
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