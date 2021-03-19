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В Казахстане выпустят монету с изображением Нурсултана Назарбаева

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Коллекционную монету с изображением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выпускает Нацбанк. Новая монета носит название Qazaqstannyń astanasy - Nur-Sultan, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Нацбанка уточнили, что монета номиналом 1000 тенге с портретом Назарбаева относится к серии "Выдающиеся события и люди".

Масса коллекционной монеты - 62,2 грамма.

Сделана она из серебра пробы 925/1000 (46,2 грамма) с составной частью из золота пробы 999/1000 (16 граммов).

Качество изготовления - proof.

Диаметр - 50 миллиметров.

Тираж - 1 000 штук.

Информация о дате продаж монет с портретом Нурсултана Назарбаева будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка.

Ранее Нацбанк РК также выпустил в обращение монеты с изображением высокогорного катка "Медеу", писателя Казахской ССР, поэта Жубана Молдагалиева, поэта и просветителя Абая Кунанбаева.


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URL: https://www.vb.kg/398601
Теги:
Казахстан, деньги, Нурсултан Назарбаев
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