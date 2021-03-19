С поличным при получении взятки задержан старший следователь Чуйского ОВД

По факту вымогательства взятки с поличным задержан сотрудник ОВД Чуйского района, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

18 марта ГКНБ в рамках работы по пресечению коррупционных проявлений среди работников правоохранительной системы, в г. Токмок Чуйской области с поличным при получении денежных средств в размере 40 000 сомов задержан старший следователь ОВД Чуйского района А.у.Ч.

Установлено, что задержанный вымогал у местного жителя денежные средства в размере 2000 долларов США за прекращения материалов досудебного производства по факту мошенничества.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки).

Задержанный А.у.Ч. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.