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С поличным при получении взятки задержан старший следователь Чуйского ОВД

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- Оксана Гут
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По факту вымогательства взятки с поличным задержан сотрудник ОВД Чуйского района, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

18 марта ГКНБ в рамках работы по пресечению коррупционных проявлений среди работников правоохранительной системы, в г. Токмок Чуйской области с поличным при получении денежных средств в размере 40 000 сомов задержан старший следователь ОВД Чуйского района А.у.Ч.

Установлено, что задержанный вымогал у местного жителя денежные средства в размере 2000 долларов США за прекращения материалов досудебного производства по факту мошенничества.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки).

Задержанный А.у.Ч. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/398602
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, мошенничество, Токмак, Чуйская область, взятка, Кыргызстан, уголовное дело
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