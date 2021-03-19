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Водители авто с абхазскими номерами вышли на площадь "Ала-Тоо"

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- Екатерина Улитина
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Водители автомобилей с абхазскими номерами вышли на площадь Ала-Тоо, недовольные тем, что сотрудники патрульной милиции их останавливают и ставят машины на штрафстоянки.

По данным Государственной таможенной службы за неделю на дорогах Кыргызстана выявлено 10 автомашин с просроченными декларациями временного таможенного ввоза. Водители иномарок с иностранными госномерами недовольны действиями властей, считая себя законопослушными водителями.

Как в Кыргызстане появляются машины с абхазскими номерами?

Примерно год назад стали появляться объявления о продаже автомашин с абхазскими номерами. Как правило цена на такие машины на треть, а то и вполовину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Продавцы уверяли, что у нового владельца никаких проблем не будет, якобы выписывается доверенность, которую даже можно продлить, сотрудники патрульной милиции лишний раз не останавливают и вопросов не задают. Есть даже плюсы: на авто с иностранными номерами не приходят штрафы по системе "безопасный город".

Однако, на самом деле все не так просто. Абхазия не является членом ЕАЭС и таможенные пошлины на авто там существенно ниже. Настолько ниже, что поддержанный внедорожник престижной марки можно купить за $4-10 тысяч. Правда оформить машину на иностранца законодательство страны не позволяет. Но, абхазские продавцы идут на хитрость - выписывают доверенности через заключение фиктивных договоров о трудоустройстве. В любом случае авто после такой сделки не будет принадлежать покупателю. Более того, доверенность нужно будет регулярно продлевать. Сделать это дистанционно нельзя, по крайней мере легально.

Что грозит владельцам авто с абхазскими номерами?

Однако машину можно без проблем вывезти из Абхазии и пригнать ее например в Кыргызстан. По закону такая машина может находиться в республике 10 дней, после чего владелец должен выехать либо оформить необходимые документы. Фактически же получается, что транспортные средства остаются в республике насовсем и перепродаются третьим лицам. А это уже нарушение законодательства ЕАЭС, которое влечет за собой штраф.

Но, штраф не единственная проблема абхазских номеров. Неясно, каким образом можно легализовать автомашины в Кыргызстане, даже если владельцы согласятся заплатить всю сумму таможенных пошлин.

До недавнего времени ни таможенная служба, ни милиция не реагировали на эту ситуацию, хотя прекрасно понимали, как работает схема. Но, с марта вышло новое распоряжение, которое позволяет навести порядок в сфере, правда автолюбители могут лишиться своих машин либо попасть на крючок к нечистым на руку сотрудников служб.


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URL: https://www.vb.kg/398604
Теги:
митинг, таможенные пошлины, ЕАЭС, Кыргызстан, автомобили
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