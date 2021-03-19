Дело "Вечерки": Джакуповой напомнили про нормы процессуального права

В хозяйственном споре на имущество ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" каждая из сторон отстаивает свою правду в отношении права собственности. При этом, Александр Рябушкин действует сугубо в рамках закона, не политизирует и не втягивает в хозяйственный спор общественность, СМИ, политиков и руководство страны. Об этом заявляет сторона нынешнего владельца ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон".

"Клиника "Адилет" и ее руководитель Чолпон Джакупова утверждают, что имеющиеся судебные решения по хозяйственному спору являются основанием для перерегистрации права Александра Кима в органах юстиции. Однако, в соответствии с действующим процессуальным законодательством их недостаточно для смены собственника. При этом отмечаем, что эти решения выносились судами, когда Рябушкин был упрятан в СИЗО по надуманному уголовному делу. В данном случае мы еще раз подчеркиваем, что он был намеренно лишен права на судебную защиту.

При этом, как только Александр Рябушкин был заточен под стражу Ким со своей командой пытался фактически захватить "Вечерний Бишкек", ворвавшись на территорию ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон", требуя ключи от кабинетов и документы.

Вновь напоминаем, чтобы произвести перерегистрацию прав Александра Кима в органах юстиции необходим поворот исполнения решения суда. Для читателей можно привести в пример судебную практику по другим категориям дел: о выселении, об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В случае отмены судебного решения о выселении ответчик не сможет вселиться в ранее занимаемое помещение, имея на руках только это решение. Ответчику нужно будет вновь обратиться с заявлением о повороте исполнения решения суда, где суд по результатам проведенного судебного заседания вынесет определение о выселении истца и о вселении ответчика в ранее занимаемое помещение. Далее необходимо обратиться к судебным исполнителям и только потом ответчик может вселиться обратно.

Поворот исполнения решения суда применим ко всем без исключения приведенным в исполнение судебным актам, а не только по взысканию имущества, как указывает Джакупова. Юристы клиники "Адилет" могут обратиться за подтверждением этих слов в любое подразделение судебных исполнителей. В гражданском процессуальном праве нет такого института как "приведение сторон в первоначальное состояние", есть только институт "поворота исполнения решения суда".

Очевидно, что это очень длинный процесс. Выселение рядового гражданина со всеми судебными делами, с привлечением судебных исполнителей, занимает 2-3 года, а здесь идет речь о более сложном юридическом споре.

Поэтому складывается впечатление, что юристы клиники "Адилет" выбрали более короткий путь – "продавить" Министерство юстиции и вынудить их вынести приказ о перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон. Чуй-Бишкекское управление юстиции неоднократно отказывало Киму и нужно отметить под руководством разных начальников.

В начале декабря в СМИ вышли статьи, в которых суды упрекнули в волоките по делу "Вечерки", а органы юстиции в незаконном затягивании перерегистрации учредительных документов ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Как результат этого давления Министерство юстиции КР отменило приказ от отказе Чуй-Бишкекского управления юстиции в перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Однако, не обязало перерегистрировать компанию, поскольку это прямое нарушение закона. При наличии полного и законного комплекта документов Чуй-Бишкекское управления юстиции давно и без никакой волокиты зарегистрировало бы права Александра Кима.

Нужно подчеркнуть, что тактика давления на Министерство юстиции КР в целях принудительной смены собственника является отработанной для Кима и его юристов. Так, к примеру, в 1999 году через Министерства юстиции КР и его заместителя Э. Т. Мамырова (экс-председателя Конституционной палаты ВС КР) Ким незаконно произвел смену собственника газеты "Вечерний Бишкек" и стал практически ее единоличным собственником. Об этом более подробно мы расскажем в следующих материалах".