Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

WhatsApp внес изменения в свои Условия использования и Политику приватности 4 января 2021 года.

Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", - отмечают авторы исследования.

Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевым риском в данной ситуации является тот факт, что оператор получает возможность "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, создав уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и "программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя "триггеры" специально подаваемой информацией".

Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей мессенджера компании Facebook, владеющей сервисом. "Так, начиная с 2014 года, мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресат, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее", - напоминают авторы исследования.

Как отмечают эксперты НТЦ, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра.

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Источник: РИА новости