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Беспорядки в анклаве Сох. Ферганский суд вынес приговор зачинщикам

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- Екатерина Улитина
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Зачинщики массовых беспорядков в анклаве Сох признаны виновными и приговорены к различным срокам. Решение принял Ферганский областной суд.

Всего на скамье подсудимых оказались 22 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Им назначено самое мягкое наказание - 2 года условно. Двое подозреваемых М. Ахмедов и Н. Жураев получили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Остальные приговорены к ограничению свободы сроками от 4 до 5 лет.

Напомним, в мае 2020 года между жителями анклава Сох и жителями приграничных сел Кыргызстана возник конфликт из-за родникового источника. После словесной перепалки люди стали закидывать друг друга камнями. В результате беспорядков получили травмы более 200 человек.

Для урегулирования конфликта прибыли власти двух республик. Глава Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев не поддержал соотечественников и отчитал их за поведение, пригрозив закрыть въезд в Узбекистан. Те, отреагировали агресивно, стали оскорблять и закидывать камнями чиновника.


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URL: https://www.vb.kg/398612
Теги:
граница, приграничные конфликты, суд, Узбекистан, Кыргызстан
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