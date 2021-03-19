Активов на 1,5 млрд. Марат Аманкулов подозревается в незаконном обогащении

Депутат Жогорку Кенеша подозревается в незаконном обогащении.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных преступлений в органах государственной власти, выявлены факты незаконного обогащения со стороны представителя законодательной ветви власти - депутата Жогорку Кенеша Кыргызской

Республики А.М.А.

Установлено, что А.М.А. за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают его официальные доходы.

"При этом, с целью сокрытия своих теневых активов оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтверждаемые доходы. В частности, установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных на территории г. Бишкек и Иссык-Кульской области, 3 офисных и 4 нежилых помещений, 5 квартир, коттедж в ЦО "Каприз", 3 особняка, а также 5 автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 млрд. сомов. В целях придания законности происхождения вышеуказанным активам А.М.А. перед их приобретением оформлял в финансово-кредитных учреждениях соответствующие кредиты", - говорится в сообщении.

Предполагается, что А.М.А. значительно увеличил свои активы путем использования своего политического влияния в Бишкекском городском Кенеше и Жогорку Кенеше Кыргызской Республики в период с 2008 по 2020 годы.

В настоящее время устанавливаются другие активы А.М.А., а также круг лиц, имеющие причастность к легализации средств, добытых преступным путем.

Под инициалы депутата Жогорку Кенеша, и учитывая упоминание о его деятельности в Бишкекском городском кенеше, можно сделать вывод, что речь идет о Марате Аманкулове. Он в 2012 году был избран председателем Бишкекского городского кенеша, а с 2015 года является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК.