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Ученики ряда школ в Ташкентской области переведены на онлайн-обучение

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Ученики ряда школ в Ташкентской области переведены на онлайн-обучение из-за обнаружения коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Уза.

По данным Ташкентской областной службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, в некоторых школах Кибрайского, Зангиатинского, Чиназского и Ташкентского районов среди учащихся и учителей были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, поэтому в данных классах обучение будет продолжено в режиме онлайн.

Согласно соответствующему письму Республиканской службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья от 4 марта 2021 года, в случае выявления COVID-19 занятия в школах должны быть переведены на онлайн-обучение.

К сожалению, в последние дни в некоторых районах Ташкентской области также увеличилось количество случаев коронавирусной инфекции. В частности, 15 марта Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Кибрайского района коронавирус был обнаружен у одного ученика школы № 30, проживающего в махалле "Ункургон", и одного ученика школы № 5 поселка Салар. Поэтому классы, в которых обучаются эти ученики, полностью перешли на онлайн-обучение.

Также по данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Зангиатинского района, коронавирусная инфекция выявлена у четырех учеников школы № 29, в результате чего с 12 марта этого года некоторые классы школы вынуждены были также перейти на дистанционное обучение.

13 марта учительница общеобразовательной школы №17 Чиназского района поступила в инфекционную больницу Зангиатинского района с подозрением на COVID-19. Поэтому с 15 марта ученики классов, в которых преподает этот педагог, в течение 14 дней продолжат обучение онлайн.

Кроме того, коронавирусная инфекция была выявлена у трех членов семьи учителя школы № 17 Ташкентского района. Инфекция также была обнаружена и у одного ученика районной школы № 23.

Вышеперечисленные случаи позволяют сказать о том, что в некоторых общеобразовательных школах столичной области эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Поэтому среди населения была усилена пропагандистская работа по соблюдению мер профилактики с призывом относиться внимательно к своему здоровью и здоровью своих близких.


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URL: https://www.vb.kg/398616
Теги:
дети, Узбекистан, школа, коронавирус, карантин
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