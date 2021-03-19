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Стрельба в Узгене. Милиция обнаружила машину и ружье, брошенные убийцей

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- Оксана Гут
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В Узгенском районе обнаружены автомобиль и огнестрельное оружие, которые использовались подозреваемым стрелявшими в авто, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Следственной службой Узгенского РОВД осуществляется досудебное производство по факту убийства двух граждан и причинения огнестрельного ранения еще одному гражданину. Досудебное расследование начато 19 марта по ст. 130 (Убийство) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий органами внутренних дел в Узгенском районе на территории сельского округа Дөң-Булак обнаружен автомобиль синего цвета марки "Хонда-Фит", на котором передвигался подозреваемый. В салоне машины найдены охотничье ружье 12 калибра марки "KRAL ARMS" производства Турции, 2 штуки гильзы и один патрон от 12-го калибра.

По уточненным данным, один из скончавшихся от огнестрельного ранения 31-летний М.Ш. состоял на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группировки (ОПГ). В настоящее время ведутся дальнейшие следственные действия, направленные на раскрытие преступления.


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URL: https://www.vb.kg/398619
Теги:
Ошская область, погибшие, стрельба, убийство, Узгенский район, Кыргызстан, пострадавшие
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