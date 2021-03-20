Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 100.65 - 102.15

Венецианская комиссия сделала заявление о проекте новой Конституции

90  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Венецианская комиссия совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ изучили проект новой Конституции и опубликовали свое совместное заключение.

Наблюдение и рекомендации опубликованы на 36 листах. В частности указывается на то, что предусмотренный график принятия нового закона не позволяет провести содержательные обсуждения в парламенте и информировать должным образом население о грядущих изменениях Конституции.

Организации считают текст новой Конституции сложным для прочтения и понимания. Трудности возникают из-за того, что связанные между собой статьи разбросаны по всему тексту, так статьи о правах человека можно найти в разных разделах. Некоторые моменты дублируются. Авторы заключения опасаются, что включение в преамбулу понятия о духовной и культурной основе общества потенциально могут стать причиной для ограничения прав человека. Такой риск возникает из-за того, что у понятия "духовность" может быть широкое и субъективное толкование.

Кроме того, отмечается, что положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти.

Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права. Отмечается, что новая Конституция увеличивает возможный срок полномочий президента и одновременно расширяет его полномочия.

Отметим, проект новой Конституции будет вынесен на референдум 11 апреля 2021 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398631
Теги:
Конституция, Кыргызстан, ОБСЕ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  