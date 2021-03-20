Венецианская комиссия сделала заявление о проекте новой Конституции

Венецианская комиссия совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ изучили проект новой Конституции и опубликовали свое совместное заключение.

Наблюдение и рекомендации опубликованы на 36 листах. В частности указывается на то, что предусмотренный график принятия нового закона не позволяет провести содержательные обсуждения в парламенте и информировать должным образом население о грядущих изменениях Конституции.

Организации считают текст новой Конституции сложным для прочтения и понимания. Трудности возникают из-за того, что связанные между собой статьи разбросаны по всему тексту, так статьи о правах человека можно найти в разных разделах. Некоторые моменты дублируются. Авторы заключения опасаются, что включение в преамбулу понятия о духовной и культурной основе общества потенциально могут стать причиной для ограничения прав человека. Такой риск возникает из-за того, что у понятия "духовность" может быть широкое и субъективное толкование.

Кроме того, отмечается, что положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти.

Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права. Отмечается, что новая Конституция увеличивает возможный срок полномочий президента и одновременно расширяет его полномочия.

Отметим, проект новой Конституции будет вынесен на референдум 11 апреля 2021 года.