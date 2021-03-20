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ЕАБР предупредил о возможном ухудшении экономического кризиса в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском банке развития не исключили возможности экономического кризиса в Кыргызстане. По мнению специалистов ЕАБР, он не предполагает быстрого восстановления экономической активности республики

Сценарий включает в себя как финансовые шоки, так и замедление темпа роста мировой экономики.

В результате экономика страны будет испытывать значительное давление со стороны долгового бремени. Сочетание финансовых и экономических негативных внешних шоков может привести к сокращению ВВП на 2 процента и резкому увеличению процентной ставки. А это чревато значительным повышением риска долговой устойчивости Кыргызстана, вследствие чего внешний долг достигнет уровня 100,8% ВВП.

Предполагается и ослабление национальной валюты, по причине аккумулирования долговых обязательств. Это даст около 14,1% дополнительного прироста внешнего долга к ВВП по итогам 2024 года. Несколько меньший вклад в динамику наращивания обязательств будет вносить сокращение роста ВВП (9,2% к концу прогнозного горизонта).

При другом сценарии финансового шока уровень госдолга КР останется стабильным. И влияние этого шока на долговую устойчивость страны окажется менее существенным, чем глобальной рецессии. Вследствие того, что финансовая система Кыргызстана остается недостаточно развитой из-за ограниченности финансовых поступлений, внешний долг снизится до 82,7% ВВП. Тем не менее, это будет выше уровня, спрогнозированного в рамках базового сценария.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/398640
Теги:
ЕАБР, финансовый кризис, Кыргызстан, экономика
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