Пентагон заявил о готовности к войне с КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что готов к войне с Северной Кореей "хоть сегодня вечером". Таким образом он прокомментировал критику официального Пхеньяна учений вооруженных сил США и Южной Кореи, возобновившихся недавно после целого года перерыва.

"Наши силы по-прежнему готовы сражаться уже сегодня вечером, и мы продолжаем продвигаться к возможной передаче оперативного управления военного времени будущему командованию Объединенными силами под командованием [Республики Корея]", - сказал Остин.

Глава Пентагона и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Японию 15 марта с целью подтвердить свою приверженность ранее достигнутым договоренностям с союзниками в регионе. Параллельно проходят совместные учения Южной Кореи и США, которые должны были состояться еще в феврале прошлого года, но были отложены из-за пандемии коронавируса. Сейчас учения возобновились и вызвали резкую критику северокорейского лидера. Пхеньян расценил военные игры как репетицию вторжения.

Отметим, Пентагон уже не в первый раз предупреждает Северную Корею о военном вмешательстве. В настоящее время дипломатические переговоры об остановке северокорейской программы ядерного вооружения вновь зашли в тупик из-за вопроса о санкциях.