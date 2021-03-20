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В Москве усиливается миграционный контроль

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- Евгений Денисенко
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Неукоснительно соблюдать требования российского миграционного законодательства – к этому призвали соотечественников в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. По словам его председателя Раимкула Аттокурова, в российской столице сейчас активизировались проверки законности нахождения здесь иностранных граждан.

"В течение определенного периода, по причине ограничения международного транспортного сообщения из-за пандемии пандемии, такой контроль в отношении приезжих был смягчен. Но сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в Москве нормализуется, он вновь возобновляется"

"Проверочные мероприятия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, участились, вплоть до посещения квартир, арендуемых мигрантами. И в случае нарушения последними миграционного режима на них оформляются документы на выдворение", - говорит Аттокуров.

"Поэтому, - продолжает он, - мы обращаем внимание соотечественников на необходимость скорейшим образом легализовать здесь свое пребывание. В противном случае им придется в установленные судом сроки покинуть страну, изыскать для этого необходимые средства".

Об этом же гражданам Кыргызстана напомнили и в посольстве КР в РФ, подчеркнув: срок послаблений для мигрантов истек 15 марта. В дипмиссии пояснили: во избежание осложнений надо оформить документы, установленные законом для нахождения в РФ, в числе которых, в зависимости от ситуации, – миграционная карта с проставленными в ней отметками, разрешение на временное проживание, вид на жительство. Также нужно, кому требуется, продлить трудовые договоры с работодателями, погасить штрафы за совершение административного правонарушения. А в случае имеющегося ранее решения о выдворении - добровольно покинуть пределы Российской Федерации;

Кроме того, тем соотечественникам, у которых срок действия паспорта истекает в период до 31 августа 2021 года, надлежит продлить его срок действия. И - обратиться для бесплатного проставления отметки в заграничный паспорт или выдачи соответствующей справки к ID-card в одно из загранучреждений Кыргызстана на территории России – его посольство в Москве, генеральные консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии (отделения) посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске.


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URL: https://www.vb.kg/398649
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
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