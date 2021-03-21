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Для ЕАЭС приоритетно совместное производство вакцин

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- Евгений Денисенко
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Советом Евразийской экономической комиссии разработан и вынесен на публичное обсуждение обновленный проект Правил надлежащей практики фармаконадзора. Обновление таких правил обусловлено опытом мониторинга безопасности лекарственных препаратов и выявления их неблагоприятного воздействия на человека, отметила в ходе онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, новая редакция также учитывает обновление правил фармаконадзора Европейского союза. "Это позволит обеспечить сопряжение двух региональных систем и облегчит взаимный доступ лекарственных препаратов на Евразийский и Европейский фармацевтические рынки", - подчеркнула Малкина.

Вместе с тем, по мнению экспертов Евразийского экономического союза, драйвером роста в нем лекарственной сферы может стать совместное производство вакцин. Этому поспособствует и введенный с 1 марта текущего года свод положений и требований, устанавливающих допустимый уровень качества лекарственных средств (фармакопеи).

"Документы позволят применять единые подходы к оценке качества лекарственных препаратов. Внедрённые в действие требования к фармацевтическим препаратам создадут общие стандарты качества лекарств, поступающих на рынок государств союза. Фармакопея евразийского сообщества будет интегрирована в глобальную систему регулирования обращения лекарственных средств", - отмечает "Ритм Еврази" (экспертно-информационная площадка "для профессионального общения политиков, общественных деятелей, экспертов и журналистов государств постсоветского пространства").

Здесь изучили, как сегодня в странах ЕАЭС решают вопрос обеспечения населения необходимыми лекарствам, проанализировали готовность фармакологов стран-союзниц к работе по единым стандартам.

"Кыргызстан в свете кризиса экономики справляется с недостатком лекарств, реализуя две программы льготного обеспечения медикаментами определённой категории граждан через сеть аптек, - сообщается в обзоре. - Данное лекарственное обеспечение охватывает жителей, застрахованных по Дополнительной программе ОМС, действующей с 2000 года. Вторая программа подразумевает снабжение медикаментами льготной категории больных такими заболеваниями, как бронхиальная астма, эпилепсия, параноидная шизофрения, аффективные расстройства и онкологические заболевания, она предусмотрена системой государственных гарантий, внедрённой с 2006 года".

"С недавнего времени, - продолжает "РЕ", - обе программы объединили в одно Положение и утвердили постановлением правительства КР "Об утверждении Положения о льготном лекарственном обеспечении населения на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования". Сайт Минздрава республики представил также список разрешённых к выписке лекарств, также они могут быть реализованы в рамках программы".

Отмечается, что Кыргызстан заинтересован в поставках российской вакцины от коронавируса, Российское правительство рассматривает возможность поставок данного препарата в страны ЕАЭС в приоритетном порядке. Что касается совместного производства лекарств этими государствами, то "дела тут не столь благополучны, ведь участники сообщества предпочитают пока самостоятельно решать фармацевтические задачи".

В этой связи подчеркивается назревшая необходимость интеграции фармакологической сферы государств-партнеров, которые сегодня "встали перед насущной проблемой нехватки лекарственных препаратов и медицинской техники, возникшей по причинам разного свойства: от санкций до нехватки сырья или его дороговизны". "Хорошей основой для реального объединения стало развитие совместных производств вакцин на евразийском пространстве, - говорится в обзоре. - Причём специалисты настаивают на вовлечении в процесс совместного производства всех стран-участниц, поскольку где-то может быть дешевле и доступнее сырьё, а где-то промышленные мощности менее энергозатратные. Осталось дождаться реализации намеченных планов".


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URL: https://www.vb.kg/398650
Теги:
вакцина, лекарства, ЕАЭС, Кыргызстан
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