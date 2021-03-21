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Таможенная служба рекомендует не покупать авто с абхазскими номерами

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- Екатерина Улитина
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Государственная таможенная служба рекомендует не покупать авто с абхазскими номерами.

В настоящее время Государственной таможенной службой при Министерстве экономики и финансов Кыргызской республики совместно с Главным управлением организации безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики проводятся соответствующие мероприятия, направленные на противодействие незаконному перемещению и эксплуатации на территории Кыргызской Республики транспортных средств с регистрационными номерными знаками Республики Абхазия, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Кыргызской Республике из Республики Абхазия, не являются

товарами ЕАЭС и находятся под таможенным контролем.

Временный ввоз транспортных средств Республики Абхазия осуществляется преимущественно гражданами республики Абхазия и в меньшей степени гражданами Российской Федерации.

Подтверждающим временный ввоз документом является таможенная декларация транспортного средства (далее – ТДТС, владелец транспортного средства юр. лицо Республики Абхазия) и пассажирская таможенная декларация (далее – ПТД, владелец транспортного средства физ. лицо Республики Абхазия).

В период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства Республики Абхазия, в нарушение ограничений, установленных статьями 264, 275 Таможенного кодекса (далее – ТК) ЕАЭС, реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения).

Согласно пункта 6 статьи 264 и пункта 2 статьи 275 ТК ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находится на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта (лицо осуществившее ввоз).

В действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в Кыргызской Республике транспортных средств с регистрационными номерными знаками Республики Абхазия, в целях незаконного эксплуатирования на территории Кыргызской Республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный

государственный учет, образовывает состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Кыргызской Республики и подлежат помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.

Государственная таможенная служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики рекомендует гражданам не приобретать временно ввезенные транспортные средства состоящих на регистрационном учете в Республике Абхазия, а также не эксплуатировать данные транспортные средства без соответствующих процедур

таможенного оформления и постановки на первичный учет в органах регистрации Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/398657
Теги:
ГТС, Таможенный союз, Кыргызстан, автомобили
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