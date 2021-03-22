Православные молодые активисты навели порядок на кладбище в Чолпон-Ате

Как сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии, представители епархиального молодежного отдела и Семиреченского казачьего войска провели восстановительные работы на православном кладбище Чолпон-Аты.

Как ранее сообщали VB.KG, неизвестными вандалами на кладбище в Чолпон-Ате на некоторых могилах кресты были сломаны, а на некоторых – сожжены.

И вот в канун Нооруза по благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила, в Чолпон-Ату выехала команда для участия в работах по облагораживанию православного кладбища. В составе группы, которую возглавил диакон Виктор Штыркин, находились представители молодежного отдела епархии и казаки Семиреченского казачьего войска от Маевской станицы.

За время работы добровольцы отреставрировали могильные кресты, а также установили около пятнадцати новых. Убрали мусор, реконструировали некоторые памятники. По словам участников проведенных работ, наибольшая часть различных повреждений была устранена.