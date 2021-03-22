Драма старости с сэром Хопкинсом

Посмотрел британскую драму "Отец" c Энтони Хопкинсом в главной роли. И мне показалось, что это один из лучших фильмов прошлого года, премьера которого состоялась на фестивале "Сандэнс–2020". Кстати, некоторые критики уже пророчат очередной "Оскар" для сэра Хопкинса за эту роль. Нужно отметить, он этого достоин.

История выглядит максимально просто, но это лишь на первый взгляд. Дочь торопится в квартиру к отцу, который только что обругал очередную сиделку, обвинив ее в краже часов. Мужчина уверен, что не нуждается в помощи, но это не так. Он болен и постепенно идет "к концу". С каждым днем ему все хуже и хуже, черта между реальностью и воспаленным сознанием постепенно стирается. Дальше только крах.

"Отец" - дебют одного из самых известных европейских драматургов Флориана Зеллера. Сначала его фильм был лишь пьесой, которая успешно ставилась в ведущих театрах Великобритании. И это театральность буквально пронизывает сам фильм: почти все действие происходит в одной квартире, предметы ее интерьера не приходят в движение, они как будто забетонированы в этом будущем саркофаге. А в кадре никогда не бывает больше трех человек. Персонажей в фильме больше, но им просто нет места на этих подмостках.

Раз уж перед нами театр, то и актеры должны быть максимально выдающимися. С этим никаких проблем. Ну Хопкинса представлять бессмысленно. Тут же Оливия Колман ("Оскар" за "Фаворитку"), Марк Гэтисс из "Шерлока", Оливия Уильямс из "Шестого чувства", Имоджен Путс из "Грязи".

У каждого из них лишь небольшие роли, но отыграны они на высшем уровне. Впрочем, их всех затмевает Хопкинс. Он поистине великолепен. Не так давно с ним же в главной роли вышел слегка модернизированный "Король Лир", где Хопкинс исполнил роль вот такого же стареющего патриарха, а безумие и беспамятство персонажа Шекспира он донес и до своего нового героя.

Удивительно, но подача этой истории получилась одновременно невероятно простой и при этом очень эффектной и впечатляющей. Все дело в том, что события фильма нам показывают глазами старого и больного человека, который бродит по своему жилищу, пока вокруг творятся настоящие чудеса, которые, правда, больше пугают, чем радуют. То вместо дочки, с которой он совсем недавно разговаривал, появляется какая–то незнакомая женщина, то его часы кто–то крадет, а затем их находят в его же собственном тайнике, то в его кресле оказывается некий подозрительный мужчина, который делает довольно странные заявления.

Если вы сталкивались с чем–то подобным в своей жизни, когда кто–то из ваших родных, близких или знакомых страдал от деменции, то сразу же отметите попадание происходящего в фильме в самую десятку. Причем показаны почти все основные особенности недуга: потеря памяти о последних событиях, резкие смены настроения, неузнавание близких людей и знакомых мест и т. д.

Среди жанров в анонсе фильма написано "комедия", но смеяться тут явно не над чем. Зритель вместе с Хопкинсом теряет связь с происходящим. Какие–то часы, какие–то сиделки, где–то пропала вторая дочь, опять на ужин курица, опять надо переодеть пижаму. К чему это? Зачем? Приходится ущипнуть себя, чтобы понять, что не вы этот выживающий из ума старик. Выдающееся кино для любителей высокой драмы с отличной актерской игрой.