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Украинские военные отказались выполнять приказы в Донбассе

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Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе и обстреливать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает РИА Новости.

По его словам, "массовый отказ совершать огневые провокации" заметили в подразделениях оперативно-тактической группировки "Север". Осадчий добавил, что военные боятся, что по ним откроют ответный огонь.

Проводить работы по оборудованию позиций также отказались солдаты 80-й бригады в городе Счастье, заявил председатель. Там причиной стала боязнь заранее установленных мин. Он добавил, что на позиции для разбирательства лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.

Агентство отмечает, что ранее в ЛНР рассказали об отсутствии обстрелов со стороны Украины с 18 марта.

14 марта сообщалось, что военные ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого украинские военнослужащие корректировали огонь по поселку Молодежное.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398668
Теги:
Украина, гражданская война
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