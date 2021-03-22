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В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи авто с пробегом

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В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобиля с пробегом. Об этом стало известно из приказа Минцифры.

Сделку можно провести через "Госуслуги". Это могут сделать только физические лица, загрузив на сайт пакет документов, в который входит паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и само заявление.

Благодаря такому способу оформления покупатель сможет узнать о машине и владельце больше информации. Это также упростит проверку чистоты истории машины Более подробные детали в Минцифры обещали раскрыть после 1 мая, пишет Autonews.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398669
Теги:
Россия, автомобили
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