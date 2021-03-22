В Бишкеке роженицу доставили в роддом на патрульной машине

Сотрудники УПСМ г. Бишкек оказали помощь беременной женщине.

Как сообщает пресс-служба УПСМ, 22 марта примерно в 03:00 часов при патрулировании инспекторов патрульной милиции на пересечении улиц Жибек-Жолу- Абдрахманова водитель такси попросил оказать помощь женщине, у которой начались роды и ее надо было быстро довезти до роддома.

Сотрудники УПСМ - сержант милиции Турганбай уулу Шабдан и старшина милиции Алдаяр Омурбек - незамедлительно приняли решение и, посадив ее в патрульную автомашину, отвезли в роддом.

Родственники сообщили новость о рождении ребёнка и выразили огромную благодарность сотрудникам патрульной милиции за оперативное реагирование.