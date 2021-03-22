Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь

54  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.

По данным руководителя трансформации в России Marc O"Polo AG Софии Кофманн, цена на хлопок, в частности, выросла на 20–35%. Это, по ее словам, приведет к аналогичному подорожанию конечной продукции.

С этим мнением согласен и основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который отметил, что стоимость материалов привязана,в том числе, к постоянно меняющемуся курсу доллара.

"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", - заявил Пименов.

Он добавил, что на итоговую стоимость товаров будет также влиять рост расходов на фонд оплаты труда.

Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин, отметил подорожание примерно на 20% материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производится "экокожа", стельки и подошвы.

Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен станет особенно заметен в осенне-зимний сезон.

Он пояснил, что Китай является основным поставщиком на рынке моды, который понес большие убытки из-за пандемии коронавируса. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики.

Опрошенные "Ъ" участники рынка намерены сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.

В Минпромторге, который с марта проводит постоянный мониторинг цен на непродовольственные товары, рассчитывают, что ретейлеры будут демпфировать цены для сохранения покупателей.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398684
Теги:
Россия, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  