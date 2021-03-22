"Даканса!". В движении "Чон Казат" новый лидер (видео)

Новым лидером политического движения "Чон Казат" стал Актан Ажымамбетов. Об этом заявил гражданский активист Бакай Кашкарбаев. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По его словам, теперь движение дойдет до всех коррупционеров.

"Мы дойдем до каждого хапуги. Мы пойдем даканса!", - заявил Кашкарбаев вместе со своими единомышленниками.

Напомним, ранее от имени политического движения "Чон Казат" выступали Сыймык Жапыкеев и Максат Мамытканов. В частности, они критиковали некоторых состоятельных политиков. Позже после октябрьских событий оба попали в правительство.