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"Даканса!". В движении "Чон Казат" новый лидер (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Новым лидером политического движения "Чон Казат" стал Актан Ажымамбетов. Об этом заявил гражданский активист Бакай Кашкарбаев. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По его словам, теперь движение дойдет до всех коррупционеров.

"Мы дойдем до каждого хапуги. Мы пойдем даканса!", - заявил Кашкарбаев вместе со своими единомышленниками.

Напомним, ранее от имени политического движения "Чон Казат" выступали Сыймык Жапыкеев и Максат Мамытканов. В частности, они критиковали некоторых состоятельных политиков. Позже после октябрьских событий оба попали в правительство.


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URL: https://www.vb.kg/398686
Теги:
Максат Мамытканов, Сыймык Жапыкеев
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