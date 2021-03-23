Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.65 - 101.92

В Бишкеке становится светлее

256  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" провело ряд мероприятий по освещению улиц, на которых уже давно отсутствуют фонари. Причем акцент коммунальщики делают на периферийных дорожных артериях.

Так, в Ленинском районе протянули 200 метров линий электропередачи и установили 6 светодиодных светильников в переулке Омском от Матыева до Абдыкадырова. Также были зажжены 9 фонарей на улице Нахимова от Красной до Матыева.

В Первомайском районе теперь освещается отрезок улицы Профсоюзной от Патриса Лумумбы до Кайназаровой. Здесь сотрудники муниципального предприятия установили 12 светодиодных светильников.

Еще 8 точек наружного освещения появилось на отрезке улицы Токтогула от Гоголя до Суюмбаева. Параллельно были проверены и заменены на исправные фонари на улицах Мусоргского и Боталиева.

В столичной мэрии напомнили, что по вопросам, связанным с работой сети наружного освещения, можно обращаться в аварийно–диспетчерскую службу МП "Бишкексвет" по телефонам: 0312–46–30–89 и 0312–57–63–51, а также по WhatsApp–каналу 0777–902–115 и 0702–805–756 (ответственное лицо Эркеайым Бегалиева).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398693
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  