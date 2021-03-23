В Бишкеке становится светлее

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" провело ряд мероприятий по освещению улиц, на которых уже давно отсутствуют фонари. Причем акцент коммунальщики делают на периферийных дорожных артериях.

Так, в Ленинском районе протянули 200 метров линий электропередачи и установили 6 светодиодных светильников в переулке Омском от Матыева до Абдыкадырова. Также были зажжены 9 фонарей на улице Нахимова от Красной до Матыева.

В Первомайском районе теперь освещается отрезок улицы Профсоюзной от Патриса Лумумбы до Кайназаровой. Здесь сотрудники муниципального предприятия установили 12 светодиодных светильников.

Еще 8 точек наружного освещения появилось на отрезке улицы Токтогула от Гоголя до Суюмбаева. Параллельно были проверены и заменены на исправные фонари на улицах Мусоргского и Боталиева.

В столичной мэрии напомнили, что по вопросам, связанным с работой сети наружного освещения, можно обращаться в аварийно–диспетчерскую службу МП "Бишкексвет" по телефонам: 0312–46–30–89 и 0312–57–63–51, а также по WhatsApp–каналу 0777–902–115 и 0702–805–756 (ответственное лицо Эркеайым Бегалиева).