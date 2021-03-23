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В селе Беловодское 40-летняя женщина зарезала своего знакомого

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- Оксана Гут
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В Московском районе задержана женщина по подозрению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 марта примерно в 16:30 часов в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины в одном из домов, расположенных в селе Беловодское.

По данному факту незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции был обнаружен труп Т.М., 1969 года рождения с ножевым ранением.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по

подозрению в совершении данного преступления была задержана А.Ж., 1980 года рождения.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между задержанной и убитым. В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/398696
Теги:
ГУВД, задержание, поножовщина, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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