Пограничники КР задержали контрабанду овощей из Таджикистана

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По ее данным, в местности Кольцо сельской управы Кулунду Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал две автомашины Мерседес-Спринтер под управлением граждан КР Н.К., и К.А..

- Кыргызстанцы незаконным путем вне пункта пропуска пытались провезти из Таджикистана в Кыргызстан товары народного потребления, овощи и фрукты. Объём задержанного груза составил около 5 тонн. Общая стоимость контрабандной продукции составила более 530 000 сомов. После оформления соответствующих документов задержанные, автомобили и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - проинформировали в Погранслужбе КР.