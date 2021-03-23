В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете. Погибло 10 человек

Число погибших при стрельбе в супермаркете в городе Боулдер (Колорадо, США) возросло до 10. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на полицейское управление города на своей странице в Twitter.

В заявлении уточняется, что по меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете.

Ранее отмечалось, что жертвами стрельбы стали шесть человек, среди которых прибывший на место происшествия сотрудник правоохранительных органов.

23 марта сообщалось, что в американском Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина внезапно устроил стрельбу в супермаркете. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший был ранен, его задержали.

17 марта в американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения. Два других инцидента произошли в Атланте. При стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором - одна. В полиции отметили, что связь между убийствами на данный момент не установлена.