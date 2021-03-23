В Android по всему миру начали вылетать приложения. В КР тоже

Владельцы Android-смартфонов со всего мира начали массово жаловаться на вылеты различных приложений - оказалось, проблема в обновлении одного из компонентов системы, пишет сайт hi-tech.mail.ru.

Пользователи Android на вылеты, сбои и закрытие приложений без причины - непонятно, у кого конкретно они вылетают и при каких обстоятельствах, но проблема очень массовая. Google уже обратила внимание на происходящее и сообщила, что проблема заключается в обновлении приложении-компонента WebView в системе, которое приводит к сбоям программ.

Если вы столкнулись с проблемой, что приложения на любом Android-смартфоне начали вылетать или закрываться без причины, то есть простой способ это исправить. Для этого нужно зайти в "Настройки" → "Приложения" → в меню с тремя точками включить отображения системных приложений → в поиске найти Android System Webview → нажать "Удалить обновления".

У некоторых пользователей отсутствует кнопка для удаления обновления WebView или это просто не помогает, в таком случае можно попробовать удалить и заново установить браузер Chrome.

Google уже работает над исправлением проблемы, чтобы быстро выпустить исправленное обновление для компонента Webview, об этом сообщает The Verge. Сколько на это уйдет времени - неизвестно.

Судя по жалобам в интернете, чаще всего вылетает приложение Gmail, мобильные игры и другие программы с подключением к интернету. Проблемы встречаются независимо от бренда и модели смартфона, версии Android и других параметров.