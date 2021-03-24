Фонд "Добрые руки" предлагает бишкекчанам взять себе одного из его питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Полосатый шик

Пристраивается шикарная молодая кошечка. Нашей красавице сейчас семь месяцев. Это здоровое и уже стерилизованное животное. Гулять и рожать котят она не будет. Живет красотка в квартире. К лоточку киска приучена. По характеру очень ласковая. Если она вам понравилась, звоните: 0(550)91-30-26.

Вам нужен хороший охранник?

Обратите внимание на этого крупного молодого парня! Кобельку в настоящий в момент шесть месяцев, но он еще подрастет. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. Если вам нужен хороший охранник, то это он и есть. Будущему хозяину пса привезут. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Добрая и жизнерадостная

Фонд помощи животным и VB.KG представляют вашему вниманию очень добрую, жизнерадостную и игривую собачку. Нашей кандидатке на усыновление примерно 5-6 месяцев. Она здорова, привита от инфекционных заболеваний и стерилизована. Гулять и рожать щенков не будет. Собачка любит детей. Отлично охраняет двор. Будущим владельцам ее привезут прямо домой. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Почти что хаски

"Добрые руки" надеются, что кому-нибудь из вас понравится собачка, которую вы можете видеть на фото. Этому красивому молодому животному около года. Похоже, что одним из ее родителей была собака породы хаски. Но это не точно. Наша подопечная здорова, привита и стерилизована. По характеру очень активная. Чтобы бегать ей понадобится большое пространство. Нужна вам охранница? Ее могут привести по указанному вами адресу. Хотите познакомиться с этим животным поближе? Набирайте: 0(709)78-45-37.

Найдем семью малышке Манюне!

Познакомьтесь с малышкой Манюней! Ей очень нужна семья, где будут любить и баловать. Собачка маленькая – весит всего четыре килограмма. Ласковая, обладающая веселым нравом. Манюня чрезвычайно красива. Ее шерстка имеет серебристый оттенок, как у йокширского терьера. К новому месту и новому хозяину привыкнет быстро. Жить сможет как в квартире, так и в доме, но только не на улице. Кому понравилась наша малышка, звоните по одному из номеров: 0(555)15-93-51, 0(705)15-93-51.

Никуся ждет звонка

А это Ника! Никуся очень необычная собака. У нее интересная мордочка – Ника похожа на гриффона. Шерсть у нее без подшерстка. Кто были ее родители?! Сказать трудно. Несмотря на грустную немного надутую мордочку, Никуся добрая и позитивная собака. Весит животное шесть килограммов. "Добрые руки" и VB.KG будут рады, если она обретет, наконец, новый дом и хороших хозяев. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(555)15-93-51, 0(705)15-93-51.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".