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Из-за высокой доходности облигаций США золото снижает биржевую стоимость

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- Виктория Гунгер
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Стоимость золота опускается третью торговую сессию подряд вследствие сохраняющейся высокой доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на Bloomberg.

По состоянию на 18.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28%, или на 5 долларов, до 1736,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,21%, до 25,738 доллара за унцию.

Стоимость золота находится под давлением высокой доходности гособлигаций США как альтернативы для инвестиций. Несмотря на то, что эта доходность сейчас стала снижаться, показатель остается высоким. Снижение цены на золото длится уже третью торговую сессию подряд, а за месяц золото потеряло более 2%.

"Инвесторы продолжают продавать желтый металл, поскольку стабильный рост номинальной доходности продолжает оказывать давление", - приводит Bloomberg мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).


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URL: https://www.vb.kg/398708
Теги:
золото, США, цены, Кыргызстан, Биржа
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