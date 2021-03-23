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В российском вузе станут готовить педагогов для Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Российском государственном педагогическом университете имени А.Герцена (Санкт-Петербург) откроют кафедру для подготовки педагогов, которые поедут преподавать в том числе в Кыргызскую Республику. Такие планы появились, как сообщили в Министерстве просвещения РФ, по результатам недавнего официального визита в КР главы этого ведомства Сергея Кравцова.

Эта кафедра будет образована в рамках продолжения и развития гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом". Он направлен на продвижение русского языка и российского образования за рубежом, оказание методической и практической помощи коллегам в странах-партнерах.

С 2019-2020 учебного года проект реализуется и в Кыргызстане, в городе Ош. В нынешнем учебном году в ошских школах приступили к работе еще 29 учителей русского языка, литературы, математики, физики и начальных классов. Помимо работы в классе, они, как отметили в Минпросе РФ, занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов. И также сами имеют возможность профессионально развиваться, регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

По словам Сергея Кравцова, планируется расширить этот проект на другие регионы республики, совместно готовить новых специалистов. Этому поможет и новая кафедра в Герценовском университете.

Кроме того, стороны договорились о строительстве в Кыргызстане школ с обучением на русском языке, работающих по российским образовательным стандартам. В этих учебных заведениях также будут преподавать педагоги из России.

"Мы подписали с министром образования и науки Киргизской Республики протокол о совместной работе, создаём совместную рабочую группу. Для нас важно построить школы, в которых будут созданы все условия для обучения детей, при этом необходимо учитывать национальный компонент, историю республики. Наша совместная работа будет направлена на то, чтобы ребята в этих школах получали качественное образование. Мы направим своих лучших учителей, методистов", – подчеркнул Сергей Кравцов.

Аналогичный проект, предусматривающий сооружение пяти школ в Таджикистане, уже вышел на этап практической реализации.

Как отметили в Министерстве просвещения РФ, в Кыргызстане также обсуждался обмен опытом в сфере дополнительного образования и развития талантов, в области участия в международных исследованиях оценки качества образования обучающихся 9-х классов (такие исследования проводятся в России более 20 лет) и перевода материалов портала "Российская электронная школа" на кыргызский язык. В прошлом году к материалам РЭШ обратилось более 184 тысяч школьников, учителей и родителей из Кыргызстана.

"Мы договорились о совместной работе и надеемся на позитивный результат. Нам также интересен опыт республики, особенно в области преподавания в сельских школах", – заявил Сергей Кравцов.

В ходе своего недавнего визита он встретился с президентом КР Садыром Жапаровым, руководством министерства и образования и науки КР, посетил ряд учебных заведений. А незадолго до приезда Кравцова в Бишкеке побывала делегация Минпроса РФ во главе с первым замминистра Дмитрием Глушко. Стороны также обсудили широкий круг вопросов, включая развитие совместной образовательной инфраструктуры, перевод электронных образовательных ресурсов на кыргызский язык ,организацию школьного горячего питания, строительство в республике русских школ и другие актуальные темы.


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URL: https://www.vb.kg/398710
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