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Российские соотечественники соберутся в Москве на Всемирный конгресс

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- Евгений Денисенко
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В Москве пройдет Всемирный конгресс соотечественников. Он инициирован Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников за рубежом и запланирован на четвертый квартал текущего года.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который возглавляет эту комиссию, форум будет уже седьмым по счёту, и станет самым важным событием в ее деятельности.

В первый раз конгресс собрался два десятилетия назад. Тогда в Москву приехали делегаты почти из полусотни стран. В настоящее время Всемирный конгресс соотечественников проводится каждые три года. По традиции ключевыми вопросами на форуме являются продвижение позиций русского языка, развитие русской культуры за рубежом и объединение российской общины. Также много внимания уделяется борьбе с фальсификацией истории, в первую очередь связанной с размыванием роли СССР в победе над нацизмом. Важнейшим направлением работы с соотечественниками Сергей Лавров называл и правозащитную деятельность.

Недавно МИД РФ опубликовал Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию государственной политики России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, опубликовал МИД РФ. Документ рассчитан на 2021–2023 годы. И призван, как заявлено, координировать усилия органов власти на различных уровнях и общественных организаций по расширению и укреплению связей с российской диаспорой в целях защиты прав и интересов соотечественников. Также план направлен на активизацию роли диаспоры в расширении сотрудничества России с другими странами.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудничество органов власти, посольств и представительств Россотрудничества с российской диаспорой нацелено прежде всего на развитие активности самих соотечественников.

Среди приоритетов - защита их прав и законных интересов, расширение информационного обеспечения, содействие дальнейшей консолидации российской диаспоры, работы по сохранению российской языковой и этнокультурной идентичности соотечественников, поддержка их молодёжных организаций, русскоговорящей молодёжи, социально незащищённых слоев.

В план включён и комплекс мероприятий, направленных на содействие деятельности координационных советов соотечественников: страновые конференции, заседания и круглые столы. Помимо VII Всемирного конгресса соотечественников, намечаемого на октябрь-ноябрь 2021 года, предусмотрено проведение заседаний Всемирного координационного совета российских соотечественников, региональных конференций, многих других мероприятий.

Координационный совет российских соотечественников есть и в Кыргызстане. Он действует с 2008 года и является, как сообщается, представительным, совещательным органом общественных организаций российских соотечественников в КР (более 60 по все республике). Основными целями и задачами провозглашено объединение усилий по укреплению тесных связей с российскими государственными органами и общественными организациями, занимающимися вопросами поддержки соотечественников за рубежом, осуществление деятельности в целях укрепления дружеских отношений между народами России и Кыргызстана, пропаганды российской культуры и духовности, образования и литературы, поддержание процесса сохранения использования русского языка в республике как языка межнационального общения, укрепления добрых традиций российско-кыргызских отношений. Представители Кыргызстана участвовали и во всех предыдущих Всемирных конгрессах соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/398714
Теги:
Россия, Кыргызстан
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