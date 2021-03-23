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ЦИК зарегистрировала 15 агитгрупп, из них только 3 против новой Конституции

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- Оксана Гут
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В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступило 15 ходатайств о регистрации групп агитации "за" и "против" нового проекта Конституции.

По состоянию на 22 марта ЦИК зарегистрировала 15 групп агитации:

"за" – 12 групп агитации;

"против" – 3 группы агитации.

18 марта зарегистрированы следующие группы агитации:

1) группа агитации № 1 "за", руководитель группы – Тентишев Бакыт Эркинович, в составе 15 человек.

2) группа агитации № 2 "за", руководитель группы – Сапаркулова Мээрим Сапаркуловна, в составе 11 человек.

3) группа агитации № 3 "за", руководитель группы - Исмаилов Фархат Даткабаевич, в составе 14 человек.

4) группа агитации № 1 "против", руководитель группы - Карасартова Рита Рахмановна, в составе 10 человек.

5) группа агитации № 2 "против", руководитель группы - Сооронкулова Клара Сыргабековна, в составе 13 человек.

19 марта зарегистрированы следующие группы агитации:

6) группа агитации № 4 "за", руководитель группы – Абдумаликов Туголбай, в составе 12 человек.

7) группа агитации № 5 "за", руководитель группы – Акунов Кенешбек Жасынович, в составе 12 человек.

8) группа агитации № 6 "за", руководитель группы - Бектур Жанарбек, в составе 10 человек.

9) группа агитации № 7 "за", руководитель группы - Арстанкулов Утарбек Бектурович, в составе 11 человек

10) группа агитации № 8 "за", руководитель группы - Пулатов Азамат Акбаралиевич, в составе 12 человек.

11) группа агитации № 9 "за", руководитель группы - Байматов Азамат Тарзанович, в составе 13 человек.

12) группа агитации № 3 "против", руководитель группы - Шабдан уулу Чынарбек, в составе 10 человек.

13) группа агитации № 10 "за", руководитель группы - Мадаминов Аскаралы Шукуралиевич, в составе 11 человек.

22 марта зарегистрированы следующие группы агитации:

14) группа агитации № 11 "за", руководитель группы - Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, в составе 12 человек.

15) группа агитации № 12 "за", руководитель группы - Макеева Жаркынай Болотбековна, в составе 13 человек.

Напомним, референдум по принятию новой Конституции КР состоится 11 апреля.


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Теги:
Конституция, референдум, Кыргызстан, агитация, ЦИК
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