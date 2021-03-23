Налогоплательщиков КР освобождают от уплаты пени и штрафов

В Кыргызстане принят закон "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам". Закон предлагает списывать проценты, пени, налоговые санкции (НДС на импорт и акцизный налог) и штрафы, тем, кто погасил задолженность по основным суммам налогов и страховых взносов в установленный срок.

Документ принят для поддержки граждан, бизнеса и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19, сообщили в Минэкономе.

Задача сокращения задолженности по налогам и социальным отчислениям включена в план первоочередных мер правительства, по итогам ожидается принятие мер со стороны Налоговой службы и Соцфонда по оздоровлению предприятий и сокращению задолженности, добавили в ведомстве.

Налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

100 процентов - при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021-го; 50 процентов - при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года. Плательщики страховых взносов по государственному социальному страхованию освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020-го, путем их списания в следующих объемах и случаях: 100 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года; 50 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2021-го.

- Рекомендуем воспользоваться возможностью погашения задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам, - подчеркнули в ведомстве.