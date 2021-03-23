Налогоплательщиков КР освобождают от уплаты пени и штрафов

В Кыргызстане принят закон "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам". Закон предлагает списывать проценты, пени, налоговые санкции (НДС на импорт и акцизный налог) и штрафы, тем, кто погасил задолженность по основным суммам налогов и страховых взносов в установленный срок.
Документ принят для поддержки граждан, бизнеса и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19, сообщили в Минэкономе.
Задача сокращения задолженности по налогам и социальным отчислениям включена в план первоочередных мер правительства, по итогам ожидается принятие мер со стороны Налоговой службы и Соцфонда по оздоровлению предприятий и сокращению задолженности, добавили в ведомстве.
Налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:
- Рекомендуем воспользоваться возможностью погашения задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам, - подчеркнули в ведомстве.