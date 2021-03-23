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Рост случаев COVID-19. В столице усилен санитарный контроль

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- Оксана Гут
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За последние сутки в городе Бишкек выявлены 56 новых случаев коронавирусной инфекции, из них у 46 человек подтвердился КОВИД-19, у остальных пневмония.

На 23 марта общее количество выявленных случаев заболевших составило 29645, из них 13089 – пневмония.

"Эпидситуация под контролем, но нужно беречь друг друга, город. В связи с этим, по поручению вице-мэра столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам увеличено", - сообщают в мэрии Бишкека.

Бизнесменам напомнили, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, без исключения.

"Пожалуйста! Создайте безопасные условия работы для ваших сотрудников и клиентов. Дорогие горожане! Не забывайте о санитарных правилах: ношение масок, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком все еще необходимы. Пожалуйста, укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом. Берегите себя и своих близких!", - обращается к гражданам пресс-служба муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/398720
Теги:
мэрия, санитария, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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