Рост случаев COVID-19. В столице усилен санитарный контроль

За последние сутки в городе Бишкек выявлены 56 новых случаев коронавирусной инфекции, из них у 46 человек подтвердился КОВИД-19, у остальных пневмония.

На 23 марта общее количество выявленных случаев заболевших составило 29645, из них 13089 – пневмония.

"Эпидситуация под контролем, но нужно беречь друг друга, город. В связи с этим, по поручению вице-мэра столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам увеличено", - сообщают в мэрии Бишкека.

Бизнесменам напомнили, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, без исключения.

"Пожалуйста! Создайте безопасные условия работы для ваших сотрудников и клиентов. Дорогие горожане! Не забывайте о санитарных правилах: ношение масок, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком все еще необходимы. Пожалуйста, укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом. Берегите себя и своих близких!", - обращается к гражданам пресс-служба муниципалитета.