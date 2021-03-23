"Не выплатил зарплату". На Максата Мамытканова намерены подать в суд

Бывший офис-менеджер в партии "Чон-Казат" Ислам Болотов намерен судиться с ее бывшим председателем и экс-вице-премьер-министром Максатом Мамыткановым из-за задолженности по заработной плате, которая составляет почти 100 тысяч сомов. Свое обращение в отдел охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Болотов выложил в социальных сетях.

Обращение было написано еще 16 ноября, какой ответ дало ведомство Ислам Болотов не сообщил.

В своем заявлении бывший сотрудник партии написал, что устроился на должность офис-менеджера в феврале прошлого года. По словам Ислама Болотова брал его на работу Максат Мамытканов, он же пообещал зарплату - 15 тысяч сомов ежемесячно. Однако, официально молодого человека так и не трудоустроили, приказ о его назначении на должность не подписали. вскоре начались задержки при выплате зарплаты. Якобы за все время работы, он получил лишь 38 тысяч сомов, оставшиеся 97 тысяч ему так и не выплатили.

"Работал там не покладая рук. Днём-секретарь, ночью-охрана, утром-уборщик, я делал всю работу там, а в конце мне пришлось написать это заявление. С тех пор прошло 5 месяцев и откладывать дальше не вижу смысла", - написал ислам Болотов.

Он заявил, что намерен обратиться в суд с иском к Максату Мамытканову.

Редакция VB.KG попыталась связаться с Максатом Мамыткановым, однако он пока не доступен для комментариев.