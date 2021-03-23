Компания MegaCom поясняет условия акции "Весенняя мелодия вместо гудка"

В честь праздника Нооруз и с целью поддержания праздничного настроения компания MegaCom запустила акцию, по условиям которой стандартный сигнал вызова во время исходящего звонка был заменен на национальную или весеннюю мелодию.

Акция "Весенняя мелодия вместо гудка" носит исключительно развлекательный характер, подключение и пользование полностью бесплатное на весь период акции. По завершении акции через 14 дней с момента подключения услуга автоматически отключится у всех ее участников. Со стороны абонентов никаких дополнительных действий не требуется.

Просим не поддаваться на провокационную информацию о списании денежных средств с вашего баланса.

Отметим, что в акции не участвовали абоненты, которые пользуются или ранее отключили данную услугу.

Для информации: сервис "MegaMusic для себя" (просьба не путать с сервисом "MegaMusic") позволяет заменить стандартный сигнал вызова на любимую мелодию или иной звуковой фрагмент. Подробнее об услуге – на официальном сайте MegaCom.

Для досрочного самостоятельного отключения услуги необходимо набрать бесплатную USSD-команду *705*0#.