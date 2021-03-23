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В РУз количество детей, заболевших COVID-19, связали с британским штаммом

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Высокий процент детей, заболевших в Узбекистане коронавирусом, связан с распространением в стране британского штамма, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова заместителя начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова.

"В последнее время увеличилось число больных коронавирусом среди детей. Если в прошлом году количество детей, зараженных COVID-19, составляло 2-5%, а иногда достигало 5-7% от общего числа пациентов, то в настоящее время этот показатель увеличился до 25%. Исходя из этого мы можем сказать, что новые случаи заражения относятся к британскому штамму, – сказал он.

Отабеков также добавил, что в стране ежедневно проводится 15-18 тысяч тестов на коронавирус. Это означает 45-47 тестов на 100 тысяч человек. В результате, добавил он, с увеличением количества проводимых тестов возрастает и количество выявленных случаев заражения.

"Наша основная цель – удвоить или утроить количество проводимых тестов, выявить источник распространения инфекции путем ранней диагностики заболевания, организовать соответствующее лечение, определить масштабы вспышки путем обследования лиц, с которыми контактировал больной, и предпринять соответствующие профилактические меры", – заметил Отабеков.

Напомним, что в середине декабря прошлого года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения британского варианта штамма коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/398729
Теги:
дети, Узбекистан, коронавирус
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