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Юбилеи профессора Кацева и его кафедры необычно отмечают в Нацбиблиотеке

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- Александр Тузов
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Сегодня, 24 марта, в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова необычно отмечают 25-летие кафедры международной журналистики КРСУ и 75-летие заведующего кафедрой - доктора филологических наук, профессора Александра Кацева. Об этом VB.KG сообщили в Национальной библиотеке и в КРСУ.

Необычность в том, что в рамках юбилейного мероприятия будет заложена Академическая аллея деревьев рядом со зданием Нацбиблиотеки.

Откроется также фотовыставка "Кафедра в лицах".

На мероприятие приглашены общественные и государственные деятели, депутаты Жогорку Кенеша, ученые, писатели, работники образования и культуры, журналисты и студенты, представители Посольства РФ в КР и другие дипломаты.


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URL: https://www.vb.kg/398733
Теги:
библиотека, вуз, выставка, озеленение, посольство, юбилей, Жогорку Кенеш, КРСУ, журналисты, дипломатия
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