Юбилеи профессора Кацева и его кафедры необычно отмечают в Нацбиблиотеке

Сегодня, 24 марта, в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова необычно отмечают 25-летие кафедры международной журналистики КРСУ и 75-летие заведующего кафедрой - доктора филологических наук, профессора Александра Кацева. Об этом VB.KG сообщили в Национальной библиотеке и в КРСУ.

Необычность в том, что в рамках юбилейного мероприятия будет заложена Академическая аллея деревьев рядом со зданием Нацбиблиотеки.

Откроется также фотовыставка "Кафедра в лицах".

На мероприятие приглашены общественные и государственные деятели, депутаты Жогорку Кенеша, ученые, писатели, работники образования и культуры, журналисты и студенты, представители Посольства РФ в КР и другие дипломаты.