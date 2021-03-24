Премьер-министр включил старшего правнука Абдрахманова в Оргкомитет юбилея

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал Распоряжение Правительства КР об Оргкомитете по подготовке и проведению мероприятий в честь 120-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля Юсупа Абдрахманова (1901-1938), возглавлявшего в 1927-1933 Совет Народных Комиссаров Кыргызской АССР.

Как сообщил VB.KG источник, финансирование расходов на проведение юбилейных мероприятий будет за счет средств бюджета задействованных госорганов, грантов и спонсорских средств.

При формировании состава Оргкомитета премьер-министр учел просьбу кыргызских ученых во главе с давним другом потомков Абдрахманова профессором Ишенкуль Болджуровой и включил в ОК старшего из правнуков госдеятеля – Астемира Абдрахманова. (Об этой просьбе отечественных ученых VB.KG уже рассказывал.)

Астемир Абдрахманов в последние годы уже сделал несколько выдающихся открытий. Разыскал и опубликовал фотографии Юсупа Абдрахманова на похоронах Владимира Маяковского в кругу ближайших друзей поэта. Разыскал в госархиве в Москве и опубликовал в "Вечернем Бишкеке" собственноручное письмо Сталина Молотову, Кагановичу и другим членам Политбюро о знаменитом Дневнике Юсупа Абдрахманова.

Сейчас Астемир Абдрахманов готовит полную публикацию этих Дневников в Интернете и в виде книги, а также проект заявки Кыргызстана в ЮНЕСКО о включении Дневников в Список всемирного нематериального наследия.

Оргкомитет по проведению абдрахмановского 120-летия со дня рождения возглавил сам премьер-министр Марипов. В состав Оргкомитета введены, по должности, вице-премьер-министр – министр экономики и финансов, министры культуры, информации, спорта и молодежной политики, образования и науки, иностранных дел, внутренних дел, сельского, водного хозяйства и развития регионов, транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, мэры Бишкека и Каракола, полпред Правительства в Иссык-Кульской области, президент Национальной академии наук, гендиректора ОТРК и ЭлТР.

Персонально в состав Оргкомитета, кроме Астемира Абдрахманова, включены известные историки Арслан Койчиев, Асан Ормушев, Бекбосун Борубашев, Доолотбек Сапаралиев.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить План юбилейных мероприятий. Организационное и иное обеспечение работы Оргкомитета поручено Министерству культуры.