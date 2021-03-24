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Байден пообещал американцам запретить огнестрельное оружие в стране

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Президент США Джо Байден призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы запретить или ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Его цитирует Reuters.

"Я не хочу ждать ни минуты, ни часа, прежде чем предпринять меры для спасения жизней. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к активным действиям", - заявил политик. Байден также захотел вновь запретить "штурмовое" оружие с магазинами большой емкости. По его мнению, это один из лучших способов для предотвращения насилия.

"Как ваш президент, я обещаю, что очищу улицы от этих орудий войны", - заключил Байден.

Предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибло 10 человек, в результате второго - стрельба случилась в Атланте, штат Джорджия - жертвами стали 8 человек.

Многочисленные случаи массовой стрельбы в США все еще не привели к принятию закона о контроле над использованием оружия. Reuters указывает, что во многом это происходит из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе. Право на ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции США, и многие американцы дорожат им.

При этом, по данным опросов, около 70 процентов американцев поддерживают введение строгих ограничений на ношение оружия.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398736
Теги:
оружие, США, Джозеф Байден
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